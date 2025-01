Stop mercatini itineranti: "Serve un brand unico". Cna plaude a Lucchesi

FORTE DEI MARMIL’assessore al commercio Massimo Lucchesi non demorde nel difendere il vero mercato di Forte dei Marmi. Come anticipato ha già predisposto le missive da inviare ad Anci e ai vari Comuni italiani che periodicamente ospitano i consorzi itineranti che si fregiano del nome del paese. E Lucchesi torna a rilanciare una proposta in passato lasciata cadere dagli ambulanti: "Cancellate tutti questi piccoli consorzi alla Camera di Commercio e creiamone uno unico assieme al Comune per promuovere veramente il nostro brand". "Siamo il mercato di piazza Marconi, famoso e rinomato con marchi di alta qualità – premette l’assessore – e potrebbe essere un soluzione quella di coinvolgere i 216 banchi presenti, o anche parte di essi, per dar vita ad una sola realtà col patrocinio del Comune, che possa spostarsi nelle domeniche da novembre a Pasqua quando al Forte non hanno l’impegno settimanale. A quel punto potremmo concordare un calendario di appuntamenti di livello, come la presenza alla Borsa di Milano, così da rappresentare un biglietto da visita identitario del nostro paese". Cna Lucca intanto plaude all’iniziativa dell’amministrazione comunale di Forte dei Marmi che tende a tutelare il buon nome del mercato cittadino e delle imprese che vi operano. "Condividiamo le prese di posizione del sindaco Bruno Murzi e dell’assessore al commercio Lucchesi rispetto al mercato di Forte dei Marmi, in difesa della sua storicità e della sua tipicità – dichiara il direttore di Cna Lucca, Damasco Rosi – così come riteniamo opportuna l’azione intrapresa dall’amministrazione comunale, tramite il coinvolgimento di Anci, nei confronti dei sindaci di quei Comuni che ospitano mercati che si fregiano del nome di Forte dei Marmi, affinché si accertino della provenienza di quegli operatori". "Buona l’idea, che noi sosterremo e per concretizzare la quale, come associazione, ci rendiamo disponibili sin da ora a dare vita – confermano Cristina Lorenzini e Sabrina Frediani, referenti Cna per il mercato di Forte dei Marmi – attraverso un confronto con gli ambulanti, a un marchio registrato del mercato di Forte dei Marmi con regole precise sia sull’utilizzo del nome, sia sulla partecipazione a eventi fuori dal territorio comunale".Francesca Navari