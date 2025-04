"Stop estivo per i lavori al sabbiodotto"

Nella sede di Cna a Viareggio, nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro tra il segretario dell’Autorità Portuale Regionale Massimo Lucchesi e una delegazione di titolari di imprese balneari, per presentare nel dettaglio il progetto del sabbiodotto che sorgerà al porto di Viareggio. Alla riunione hanno partecipato il direttore di Cna Lucca, Damasco Rosi; il presidente di Cna Balneari Lucca, Stefano Zerini; il presidente dell’associazione Balneari di Viareggio, Tommaso Magnani, insieme ad alcuni membri del consiglio.

Il sabbiodotto rappresenta un’opera strategica dal valore di circa 7,5 milioni di euro, finanziata dalla Regione Toscana, che permetterà di risolvere le criticità legate all’insabbiamento e alla sicurezza dell’imboccatura portuale, garantendo la navigabilità e contribuendo, al contempo, al ripascimento della spiaggia per contrastare l’erosione del litorale. Nell’occasione il segretario dell’Authority Massimo Lucchesi, oltre ad illustrare i dettagli tecnici del progetto e le fasi operative dell’intervento, ha rassicurato gli operatori balneari impatti delle attività: "Il sabbiodotto – ha spiegato Lucchesi – consentirà di ottimizzare la gestione dei sedimenti, migliorando l’accessibilità al porto e favorendo la difesa della costa. L’intervento sarà sospeso nel periodo estivo per non interferire con la stagione turistica, per poi riprendere al termine dell’estate. È una soluzione innovativa, sostenibile e necessaria".

Soddisfatto il presidente di Cna Lucca Andrea Giannecchini, che plaude al confronto: "Siamo un’organizzazione che crede nel dialogo tra istituzioni e mondo produttivo, il sabbiodotto è un’opera di rilevanza strategica per diversi comparti economici ed è fondamentale il perseguimento di obiettivi comune".

A sottolineare l’importanza dell’opera anche il direttore di Cna Damasco Rosi: "Siamo di fronte a un’opera che risponde concretamente alle esigenze di diversi comparti. L’interazione tra porto e imprese balneari è fondamentale per la nostra economia costiera. Come Cna Lucca siamo orgogliosi di offrire uno spazio di confronto e condivisione, affinché le imprese siano parte attiva nei processi di trasformazione del territorio". Anche Massimo Stefano Zerini, presidente Cna Balneari Lucca, rimarca il valore del dialogo: "Siamo soddisfatti del coinvolgimento delle imprese nel processo di informazione e ringraziamo l’Autorità Portuale per l’attenzione e la disponibilità. Le imprese balneari sono un elemento importante per l’economia versiliese, ci teniamo ad essere presenti anche nei percorsi che riguardano interventi sulle infrastrutture del nostro territorio".

