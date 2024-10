Stile ed eleganza. La regina delle parrucche

Alzi la mano chi, in città, non conosce Mady, diminutivo di Maria Ademia Germani, settanta primavere portate splendidamente, volto sorridente e accogliente, di una azienda che rappresenta una realtà storica del territorio “Versilia Parrucche“, fondata circa settanta anni fa dalla madre Mara Vestri, altrettanto conosciuta e stimata.

“Versilia Parrucche“ dopo aver cambiato alcune sedi, da oltre 16 anni è in via Fratti, nel cuore del centro, ed è l’atelier dell’eleganza per chi cerca parrucche e articoli per parrucchieri dove le clienti trovano professionalità, cortesia e buon assortimento di parrucche di ottima qualità e prodotti per la cura del capello.

Il destino di Flavia Cavaletti, protagonista della nostra intervista, ha incrociato quello di Mady. "Quando ho perso i capelli ho deciso di indossare la parrucca e sono andata nel negozio di via Fratti dove ho trovato professionalità e anche altri valori importanti. Grazie anche alla titolare", racconta Flavia Cavaletti. "Quando si rivolge a noi una donna che vive l’esperienza del tumore l’impegno principale è renderla felice e farla uscire dal nostro negozio sorridente e felice", racconta a La Nazione Maria Ademia Germani, affiancata dal marito Gian Franco Lucatelli.

"Per me mettermi a disposizione delle clienti è una esperienza meravigliosa: quando le clienti entrano sono distrutte per la esperienza che stanno vivendo e quando escono sono felici, sorridenti. Porto con me ogni storia e quando superano la malattia vengono a trovarmi", racconta Mady, con un tono di voce che testimonia l’impegno con cui porta avanti l’azienda.

La sua è una sensibilità “particolare“ perché Maria Ademia Germani ha vissuto in prima persona l’esperienza del tumore e anche lei ha indossato la parrucca quando ha fatto il percorso terapeutico: "È successo nel 2012 e anche io ho vissuto quello che vivono le mie clienti", ricorda con coraggio e condivide con generosità la sua esperienza con le pazienti che la stanno vivendo. "Vivere la malattia contenendo le conseguenze sull’aspetto fisico come la perdita dei capelli è già una mezza cura sotto il profilo psicologico", racconta.

E nel suo negozio di via Fratti passano anche tanti clienti del mondo dello spettacolo e famose, certe di trovare quella riservatezza necessaria che è frutto della professionalità e della passione per il lavoro che Mady porta avanti da tanti anni.

Maria Nudi