Stazzema approva variazione di bilancio per sviluppo turistico e cicloturismo

Il consiglio comunale, con il solo voto della maggioranza, ha approvato una variazione di bilancio in cui ha inserito nel Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027 due obiettivi programmatici ambiziosi e tesi allo sviluppo turistico ricettivo del territorio di Stazzema e dei suoi borghi. In cantiere, l’amministrazione comunale ha anche un altro progetto, con il quale parteciperà ad un secondo bando, aperto dalla presidenza del consiglio dei ministri e dedicato ad un piano di sviluppo vasto tra cui è inclusa anche la rigenerazione dell’area del Col del Cavallo di Pontestazzemese.

"Si tratta di una variazione al bilancio di previsione e al Dup – spiega il sindaco di Stazzema Maurizio Verona - che ci ha permesso di a regime due nuovi obiettivi programmatici: la realizzazione di due sentieri ad anello, con l’ambizione di renderli fruibili anche con l’e-bike, un mezzo che piace, essendo una mobilità sostenibile, e che si lega perfettamente al nostro territorio che dovrà diventare sempre più attraente per il cicloturismo".

L’amministrazione ha infatti partecipato ad un bando della Regione, “Bando attuativo dell’intervento SRD11 Investimenti non produttivi forestali”, con due progetti, entrambi ammessi in graduatoria ma in attesa di capire se saranno finanziati, uno da 280mila euro e l’altro da 70mila euro. "Uno dei due contiamo di poterlo realizzare subito – prosegue il sindaco – e sarà un investimento che si andrà ad aggiungere ad altri interventi sulla sentieristica, tesi ad aumentare la fruizione turistica del nostro territorio. A breve infatti approveremo anche un altro progetto, un piano di sviluppo, che comprende una rigenerazione dell’area del Col del Cavallo, un’area strategica, oggi abbandonata, all’inizio della vallata e vicino al paese di Pontestazzemese il centro di servizi dell’intera comunità di Stazzema, e che prevediamo diventi uno spazio verde e di fruizione. Puntiamo molto sui percorsi escursionistici, con investimenti importanti, perché li consideriamo un mezzo per fra crescere l’economia legata e al turismo lento".