Note in Duomo. Musica d’organo. Torna il Festival

PIETRASANTAPer gli amanti dell’organo a canne e del suo impareggiabile repertorio l’attesa è alle ultime battute: la sesta edizione del Festival organistico internazionale Città di Pietrasanta inizierà sabato 28 giugno. I concerti si svolgeranno nel Duomo di San Martino, inizio alle 21.15, ingresso libero. Il festival nasce da un gruppo di volontari della parrocchia per valorizzare e far conoscere l’organo (nella foto) di 2.700 canne che dal 2018 alloggia nella controfacciata del Duomo. Negli anni si è imposto come uno degli eventi più seguiti e ha fatto della Piccola Atene un punto di riferimento nel panorama internazionale grazie ogni anno ad un cartellone che valorizza nomi importanti e repertori diversi, ma ha il merito di far esprimere lo strumento nelle sue molteplici sfaccettature e potenzialità di linguaggio. La sesta edizione sarà inaugurata da una star dell’organo francese: Sophie Véronique Cauchefer-Choplin, organista titolare del monumentale strumento che adorna la chiesa di Saint-Sulpice a Parigi, uno dei più preziosi capolavori della storia dell’arte organaria. Nata n una famiglia di musicisti inizia fin da piccola lo studio del pianoforte ed entra al Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi nella classe di Rolande Falcinelli dove consegue il diploma. Nel 1990 prima donna nella storia ottiene il secondo premio al Concorso internazionale d’Organo di Chartres ed è insignita del Premio per le Arti del Ministero della Cultura francese. Il secondo appuntamento sabato 5 luglio ha come Matteo Imbruno, uno dei più apprezzati interpreti del repertorio barocco. Ultimo concerto sabato 12 luglio con Matthias Maierhofer.