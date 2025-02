Statua di Leone X, anche la "Cecchi Pandolfini" è contraria: "Operazione discutibile oltre che anacronistica"

Anche l’associazione culturale "Rolando Cecchi Pandolfini" si schiera tra coloro che non hanno gradito la scelta dell’amministrazione comunale di installare davanti al municipio di piazza Matteotti (probabilmente a settembre) una statua monumentale dedicata a Leone X, il pontefice che con il celebre lodo di fatto sancì la nascita della Versilia storica. "Contestiamo questa arbitrarietà –scrive il presidente Fabio Simonini – e le anacronistiche imposizioni dall’alto che incidono e cambiano scorci della città in maniera indelebile. È il discutibile caso della scultura mastodontica destinata a una piazza intitolata al glorioso nome del martire della libertà e della giustizia quale Giacomo Matteotti. Forse hanno intenzione di intitolarla a Leone X? Ricordo che la nostra città fieramente ospita monumenti in onore del libero pensatore Giordano Bruno".