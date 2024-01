Stage da commercialista. Un installatore di fibra

STAGE DA COMMERCIALISTA

Dottore Commercialista in Camaiore ricerca ragazzo/ragazza tra i 23 e 29 anni diplomato o Laureato per stage formativo retribuito finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato nel settore contabilità fiscale ed amministrativa. Cv: [email protected]

2 OPERAI A MASSAROSA

Per ampliamento organico di azienda di Massarosa seleziona 2 operai/e per lavorazioni su macchine piegatrici e taglierine di lamiere in acciaio. Iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento in azienda.Orario 8-17, dal lunedì al venerdì con 1 ora di pausa pranzo, disponibilità ad eventuali straordinari sabato mattina. Per candidature: 0583469102 - [email protected]

INSTALLATORE FIBRA

La persona ricercata dovrà occuparsi di coadiuvare il titolare nell’ installazione di impianti di fibra ottica presso privati e aziende. Per candidature: 3398428567 - [email protected]