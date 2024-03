Stadio Necchi 70mila euro per gli spogliatoi

Stadio Necchi Balloni: la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca “premia” il progetto dei nuovi spogliatoi e locali medici con un finanziamento di 70mila euro. E’ infatti notizia di questi giorni l’arrivo del finanziamento da parte della Fondazione per il progetto relativo ai nuovi spogliatoi e locali medici dell’impianto, ritenuto di “pubblica utilità” e quindi capace di produrre benefici concreti alla qualità della vita di cittadini, studenti, turisti e non solo. I lavori di ristrutturazione allo stadio “Necchi Balloni” che prevedono la demolizione e ricostruzione di due fabbricati (uno destinato in passato a spogliatoi ma da tempo non più agibile e l’altro a locali tecnici) avranno inizio non appena terminate le procedure di gara e l’amministrazione comunale conta di velocizzare i tempi.

"Questo finanziamento per il quale tengo a ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, attenta e sensibile ai territori e alle esigenze delle loro comunità – commenta Alberto Mattugini, consigliere delegato allo sport (nella foto) – permetterà di liberare risorse che potranno essere destinate ad altri interventi di miglioramento delle strutture sportive sul territorio. Penso ad esempio alla sostituzione della tribunetta che si trova al campo Aliboni o ad attrezzature fitness da dislocare nelle molte aree verdi della nostra cittadina per incrementare quelle esistenti o sostituire quelle ormai vetuste"