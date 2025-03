Stadio dei Pini rinnovato: pronto per Viareggio Cup e eventi sportivi

Se quella del vicino divide; l’erba (più verde che mai) del rinnovato Stadio dei Pini, invece, unisce. E così, come una squadra, i rappresentanti della giunta insieme ai consiglieri di maggioranza e di opposizione, si sono fatti immortalare, tutti insieme a centro campo, in un classico scatto da “formazione“; perché "Le opere pubbliche – ha scritto il sindaco Giorgio Del Ghingaro, a corredo della foto pubblicata sui social – non hanno colore. Sono di tutta la comunità".

Con questa immagine simbolica si è conclusa ieri la visita istituzionale organizzata dall’amministrazione all’impianto, per cui proprio nella stessa mattinata – mentre i consiglieri curiosavano – è arrivata anche l’omologazione del campo da parte della Figc e l’agibilità di spogliatoi, docce, tribune e gradinate da parte della commissione di vigilanza.

Dunque è tutto pronto per accogliere il ritorno a casa della Viareggio Cup, che lunedì giocherà la finale del torneo sul manto del “Torquato Bresciani“ dopo otto anni trascorsi a peregrinare negli stadi di mezza Toscana.

Ma non di solo calcio vivrà lo stadio, che si candida ad essere, o meglio a ritornare, un punto di riferimento anche per l’atletica. La pista in tartan "di ultima generazione" come ha spiegato l’ingegner Gianluigi Ottani, direttore operativo del cantiere, è infatti dotata delle tecnologie necessarie per registrare e validare i record. E ciò significa che il “Bresciani“, il primo impianto pubblico italiano a dotarsi nel 1969 di una pista in tartan, potrà ospitare ancora gare di livello mondiale. E nei progetti dell’amministrazione ci sono concerti, tant’è che in più occasioni il sindaco Del Ghingaro ha annunciato di lavorare per un’inaugurazione "spettacolare". Per la quale ci sarà da attendere però la conclusione dei lavori, prevista (indicativamente) per fine maggio.

Martina Del Chicca