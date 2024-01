Sprocco, che passione!. Si va verso il gran finale. Ecco le contrade favorite

Costumi curati nei minimi dettagli, coreografie che danno quel qualcosa in più, e poi tanta passione ed energia. La Festa della canzonetta e del teatro dialettale è in pieno fermento e scivola verso il gran finale: stasera a teatro alle 21 toccherà ancora una volta ai brani dello Sprocco e alle ultime tre scenette della Scartocciata, poi domani alle 16 spazio alla finalissima, quando scopriremo se Collina e Brancagliana saranno riuscite a conservare il trionfo del 2023. Le sensazioni raccolte in sala da La Nazione fanno ruotare le lancette a favore di alcune contrade, fermo restando che la qualità è stata medio-alta.

Strettoia. La polka de “La giostra“ è magica e trascinante grazie a un ritornello che si stampa subito in testa. Merito del duo Rebecca Bielli-Alessandro Luisi e gli altri coristi sul palco– 7,5.

Pontestrada. Francesca Poli interpreta il Cappellaio matto di Alice nel paese delle meraviglie: la melodia di “Tic tac... è tempo di Carnevale“ ricorda quella dei musical– 7+.

Africa-Macelli. Il “Re Carneval“ intonato da Omar Paolicchi è una tipica marcetta carnevalesca che fa ballare tutti– 7.

Pollino-Traversagna. Martina Farnocchia scandisce le parole della melodica “Sono nata a Pietrasanta“ con il cuore in mano– 7.

Collina. La regina dello Sprocco India Simi porta una ventata andalusa con il frizzante “Flamenco del Carnevale“– 7.

Antichi Feudi. A ritmo di musical anche “Il Carnevale arriverà“ con una Silvia Barbieri come sempre straripante– 7.

Marina. “Maschera che fa“ è orecchiabile e piacevole, con Marco Deri che strappa tanti applausi– 7-.

Brancagliana. Atmosfere funky per “Ferma il tempo“, intonata da un Claudio Orlandi in versione Peter Pan– 6,5.

Lanterna. Con “Volevo fare la ballerina“ Silvia Castiglioni invita tutti a danzare ai Caraibi– 6+.

Stasera, infine, va in scena la terza e ultima tranche di scenette diale: sul palco Collina con “Assù!!!... Ma ci s’ariverà??”, Pontestrada con “Oh San Biagio facci il miracolo” e Lanterna con La seduta spiritica”. Pochi posti disponibili (per domani invece è già sold out): botteghino del teatro aperto dalle 17 alle 21,30, prezzi platea 10 euro e galleria 8 euro.

Daniele Masseglia