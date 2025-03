Sport e parità di genere. Ecco la "Carta etica"

Ancora un passo in avanti per la promozione delle pari opportunità nello sport. È con questo spirito infatti che la giunta ha approvato l’adesione alla "Carta etica dello sport femminile", documento elaborato dall’Associazione nazionale atlete per tutelare i diritti delle sportive e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della parità di genere e del valore dell’attività sportiva. L’iniziativa, promossa dal Soroptimist club Viareggio Versilia, è inserita in un progetto più ampio volto a garantire inclusione e valorizzazione della presenza femminile nello sport.

"La proposta del Soroptimist – sottolinea l’assessore allo sport Andrea Cosci – è perfettamente in linea con l’idea di cultura sportiva che vogliamo sia diffusa e inclusiva, ma soprattutto capace di offrire le stesse opportunità e soddisfazioni a chiunque si avvicini alla pratica di una disciplina, specie i giovani. Il mondo dello sport professionistico ancora fatica a riconoscere un ruolo e un valore paritario alle donne atlete, dirigenti e tecniche rispetto ai colleghi uomini. Inoltre ci sono alcuni sport che, nel sentire comune, vengono considerati poco credibili o peggio, se declinati al femminile: vogliamo dare il nostro piccolo contributo per cercare di cambiare le cose".

Attraverso questo documento, pertanto, il Comune si impegnerà a collaborare con scuole, società sportive, associazioni e famiglie per promuovere azioni concrete a favore delle pari opportunità, incoraggiando bambine e bambini a interessarsi e praticare ogni disciplina e a poterla scegliere liberamente, in veste amatoriale o agonistica. La firma della "Carta etica" avverrà in un’iniziativa pubblica organizzata alla presenza dei promotori e di una testimonial.