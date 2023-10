Sport e benessere: "Il futuro del turismo"

VIAREGGIO

L’Esplanade sarà il primo albergo italiano ad avere nuovissimi macchinari che permetteranno, in una singola seduta, di ottenere una completa valutazione della persona che intenda fare attività sportiva. E la palestra interna sarà aperta anche a quanti non siano ospiti dell’albergo di piazza Puccini, gestito da Francesco Becciani. "Abbiamo chiamato l’evento di sabato 7 e di domenica 8 ottobre “Viareggio wellness sport nel futuro” – chiosa l’imprenditore – perché è là che guardiamo come attività turistica, insieme a tutto quanto è utile per il benessere. Crediamo nelle potenzialità che il turismo offrirà alla città negli anni a venire e, nel nostro caso, che si possa coniugare con asset dedicati al benessere degli ospiti. La persona viene valutata completamente in un’unica seduta tramite macchinari sofisticati e al termine viene rilasciato dal personal trainer una scheda che può servire come documentazione per eventuali approfondimenti medici specialistici. Non faremo altro. Il servizio sarà per i clienti dell’Esplanade e per i non ospiti. Tre macchinari sono italiani e gli altri tre australiani". L’obiettivo è destagionalizzare il turismo viareggino. Il programma vede sabato 7 in Passeggiata, dalle 15 in poi, Technobody, dimostrazione attrezzature, intervento di sportivi come Claudio Crippa e Marco Sodini oltre agli arbitri di basket, Vald performance, sfilate di moda e il comico Matteo Cesca. Alle 21 d j set. Domenica 8 dalle 11 in poi varie attività e alle 15,30 David Pratelli con i suoi personaggi. Beauty e moda chiuderanno la due giorni. Nel suo saluto, l’assessore allo sport Rodolfo Salemi ha ringraziato gli organizzatori, sottolineando che "iniziative importanti come questa sono possibili grazie alla simbiosi con il Comune".

Walter Strata