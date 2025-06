Spiaggia nel degrado. Il sindaco Murzi tuona:: "L’ufficio è responsabile"

Effettuata la pulizia attorno alle strutture della spiaggia comunale di levante e transennata l’area per evitare pericoli. Un primo intervento che comunque non placa il sindaco Bruno Murzi, su tutte le furie per la mancata consegna dell’arenile al nuovo concessionario a causa della situazione di degrado dei locali trovata al momento del passaggio di gestione. Potrebbe essere l’analisi delle telecamere a sciogliere il cruciale dubbio di tutta la questione: si è trattato di atti vandalici oppure di un naturale degrado a causa della mancata manutenzione? E in questo ultimo caso, a chi erano in carico le strutture? "Entro dieci giorni vorrei che la spiaggia fosse consegnata - precisa il sindaco – il bagno è chiaramente in condizioni di degrado, come verificato dai sopralluoghi fatti da tecnici, da polizia municipale e dal sottoscritto. Adesso sono state contattate le ditte per effettuare i lavori necessari e poi con l’aggiudicatario faremo una valutazione complessiva, anche economica. L’ufficio legale sta seguendo tutta la faccenda. Ovviamente non dovevamo trovarci a questi punti, non sono contento per questo disservizio creato alla comunità e all’amministrazione. L’ufficio demanio ne è responsabile".

E Murzi ripercorre le tappe della complessa gara di affidamento. "Tra marzo e aprile ci sono stati i sopralluoghi aperti a tutti gli interessati a partecipare al bando – ricorda – e sarebbe utile capire come era messa la spiaggia in quel momento. L’indirizzo politico è sempre stato chiaro: garantire la consegna delle due spiagge comunali attrezzate per l’avvio della stagione. Quando ci siamo accorti che i tempi di conclusione dell’iter si allungavano, abbiamo richiesto a dirigente e ufficio demanio se era possibile una proroga. Ci è stato risposto di no. A quel punto si è arrivati ad una tempistica evidentemente sbagliata e c’è da capire il perchè. Il paradosso è che mentre la spiaggia comunale di ponente dal 25 aprile ha la sorveglianza e dal 1° giugno ha ombrelloni aperti ed è pienamente funzionante, quella di levante è nel degrado. Questa diversità di trattamento dello stato degli ambienti sinceramente ci mette parecchio in difficoltà".

Francesca Navari