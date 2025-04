Spavento in Pineta. Studenti delle medie accerchiati e infastiditi da un gruppo di pusher

Sono arrivati in Pineta di Ponente per una lezione di “orienteering“. Ma nel parco, dove la legalità si perde nello spaccio che dilaga, un gruppo di alunni e alunne di una scuola media della città è stato importunato da una banda di giovani. Probabilmente proprio di pusher, che a piedi e in bicicletta piantonano la Pineta in attesa dei clienti. Giorno e notte. Un problema che i frequentatori e i residenti della zona denunciano ormai da anni.

L’episodio, avvenuto intorno alle 14.30 di mercoledì nei pressi del viale Cadorna, è stato raccontato attraverso i microfoni di 50News Versilia proprio dall’insegnante di educazione fisica. "Sono anni che pratico quest’attività sportiva con gli studenti – per dare concretezza ai concetti geografici e sviluppare obiettivi motori, stimolando la percezione e l’osservazione della natura – ma mai come in quest’ultimo mi sono reso conto che la situazione, qui in Pineta, è peggiorata". Già dal primo pomeriggio spacciatori e sentinelle iniziano a conquistare il territorio, mentre la droga si confeziona e si consuma ovunque. Anche sulle panchine, negli angoli più ombrosi, come dimostrano le siringhe e le pipette artigianali abbandonate nell’erba.

A soccorrere il gruppo di studenti è stata una coppia a passeggio: "Abbiamo visto delle ragazze correre e chiedere aiuto, spaventate. Così – racconta l’uomo che per primo è intervenuto – ci siamo avvicinati per capire cosa fosse successo". Il gruppo – secondo quanto raccontato – è stato accerchiato, infastidito e importunato, anche con allusioni.

Proprio in quel momento una pattuglia dei Carabinieri, in transito per i controlli di routine, compresa la situazione, si è fermata. I militari hanno tentato di intervenire, ma viste le divise i giovani protagonisti dell’inquietante episodio sono scappati via. Facendo perdere le loro tracce, ma le indagini proseguono.

Una brutta storia – "che ha scosso profondamente gli studenti coinvolti, tra di loro c’era anche mia figlia" si sfoga una mamma sui social – che riporta all’attenzione il problema della sicurezza in una delle zone più belle e e delicate della città.

Martina Del Chicca