Spacciava davanti alla scuola. Pusher arrestato dalla Polizia. Aveva con sé coca e hashish

Spacciava a due passi da una scuola media, a ridosso di una struttura frequentata ogni giorno da centinaia di ragazzini. Protagonista un 21enne nordafricano: vendeva hashish e cocaina, e aveva scelto lo spicchio di pineta di fronte alle scuole medie Jenco, in Darsena, per portare avanti il suo business.

L’attività criminale si è interrotta bruscamente nel primo pomeriggio di lunedì, quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per arrestare il pusher. Sul giovane pende l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato colto dal personale della polizia con le ’mani nella marmellata’.

Nello specifico, a pizzicare il pusher è stata la Volante che stava pattugliando la Darsena. A due passi dalle Jenco, l’attenzione degli agenti è stata attirata dal giovane, che con fare sospetto, alla vista della polizia, ha tentato (invano) di disfarsi di una busta.

L’atteggiamento equivoco del giovane è bastato a far intervenire gli agenti. Il 21enne è stato fermato e trovato in possesso di 22 cosi di cocaina, per un totale di 18,34 grammi. Inoltre, lo spacciatore aveva con sé 3,28 grammi di hashish, oltre a 255 euro in contanti, in banconote di vario taglio: gli agenti hanno subito ipotizzato che potessero essere il provento dell’attività illecita condotta dall’uomo. Il tutto – stupefacenti e contanti – è stato sequestrato dalla polizia.

Per quanto riguarda il pusher, l’uomo è stato arrestato dal personale della Volante e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

RedViar