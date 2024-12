Sotto l’Albero, la truffa. Il raggiro corre sul telefono

Il messaggio arriva nel pomeriggio sul cellulare da un numero di telefono, indica il nome della banca, la mia, e recita "rilevati login non conformi in APP, compili il form per evitare blocchi alle utenze"; di seguito fornisce un indirizzo email sul quale cliccare. Sembra tutto perfetto, ma in realtà la mia banca spiega che si tratta di una truffa e che se avessi cliccato su quell’indirizzo indicato in modo insospettabile e avessi fornito i dati personali del mio conto corrente il gioco era presto fatto.

I truffatori avrebbero acquistato i regali di Natale a mie spese prelevando il denaro dal conto corrente. Anche in questo periodo di festività natalizie i truffatori non sono più buoni e il raggiro purtroppo è dietro l’angolo e si presenta in modo sempre più sofisticato e apparentemente insospettabile. In questi giorni altri cittadini sono stati raggiunti da un avviso del proprio istituto di credito che li mette in guardia da un tentativo di Sms Phishing. Stanno arrivando messaggi fraudolenti apparentemente inviati da Compass e sono tutti riconducibili a un finto pagamento da parte di Amazon: non bisogna cascare nel tranello e non bisogna assolutamente chiamare il numero di telefono riportato nel messaggio-truffa perché non è stato inviato da Compass, ma al contrario è necessario rivolgersi al servizio clienti della banca per mettersi al riparo dai malintenzionati.

La Banca d’Italia per evitare che i cittadini caschino in questi tranelli lancia a più riprese la campagna di informazione e formazione “Occhio alle truffe“ nella quale spiega che gli istituti di credito non chiedono mai credenziali, codici di accesso e password al cliente via telefono, email, sms, Whatsapp o altre applicazioni di messaggi. Questi dati non vanno mai comunicati altrimenti i cittadini potrebbero non aver diritto al rimborso delle somme che sono state sottratte e inoltre chi cade nel tranello purtroppo oltre al danno subisce anche la beffa perché in qualche modo ha agevolato la frode. Massima attenzione quindi a non rispondere ai messaggi che sembrano perfetti e che nella frenesia di questo momento attuale rappresentano un tranello.

Prima di ogni risposta a un messaggio, prima di ogni clik è importante consultare sempre la banca per non diventare vittime di chi fa del raggiro il proprio mestiere. I truffatori contano sulla buona fede di ciascuno di noi e spesso prendono di mira le persone piùà fragili come gli anziani o chi vive nella solitudine.

m.n.