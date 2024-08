Sotto il sole dei Vip. La Perla del Tirreno meta delle celebrità

È un’estate viareggina, quella scelta da moltissimi vip, che hanno scelto le spiagge della costa versiliese per giorni di vacanza e relax. Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ad esempio, è un’affezionata della Versilia come del resto lo era l’indimenticabile Pablito che, a Viareggio da bambino e nella zona di Marina di Massa da adulto, ha sempre trascorso le sue vacanze estive. Federica, appena rieletta alla guida della Divisione Calcio professionista Femminile, ha raccolto l’invito di Henri Prosperi apprezzando le prelibatezze di Henri nel ristorante di via Foscolo insieme alle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena Rossi. “Qui - ha detto Federica Cappelletti - è il posto del cuore, ci venivamo con Paolo ogni anno durante le vacanze estive… ”. Ma Cappelletti non è la sola, anche la cantante e rockstar italiana Gianna Nannini ha scelto Viareggio, e il Bagno Maber della campionessa olimpionica Margherita Zalaffi, per rilassarsi e godersi questi primi giorni di agosto.