Sostegno ai Vigili del fuoco. Nuovo natante per i soccorsi

Per i soccorsi e le emergenze i vigili del fuoco del distaccamento di via Unità d’Italia da oggi potranno contare anche sull’imbarcazione "Whaly 370". Il natante, completo di motore e carrello rimorchio, è stato acquistato dal Comune su iniziativa dell’assessorato alla protezione civile, con la consegna avvenuta ieri alla presenza del comandante provinciale dei vigili del fuoco Calogero Daidone (nella foto con il sindaco Alberto Giovannetti). "Il distaccamento di Pietrasanta – dice Daidone – era l’unico che non possedeva questa tipologia di imbarcazione: ora possiamo dire di aver potenziato ulteriormente le risorse a disposizione per gli interventi di soccorso urgente".

Il sindaco, affiancato per l’occasione dall’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori, il vicesindaco Francesca Bresciani, l’assessore Ermanno Sorbo e il capo gabinetto Gabriele Marchetti, ha sottolineato invece il significato di questo gesto: "Abbiamo voluto esprimere la nostra gratitudine più sincera ai vigili del fuoco e una vicinanza concreta, utile e operativa al lavoro che ogni giorno svolgono per la comunità di Pietrasanta e di tutta la Versilia. Un impegno fatto di professionalità, sacrificio e senso di responsabilità. Ringrazio il personale comunale e quello del dipartimento per aver trovato la formula più corretta e il consigliere Giacomo Vannucci (nonché vigile del fuoco, ndr) che ha contribuito a questa iniziativa".