Sos punteruolo rosso Il parassita delle palme è tornato a fare danni Parte la disinfestazione

di Beppe Nelli È arrivato in redazione con un punteruolo rosso morto nelle mani. Guglielmo Genovali, darsenotto, lo ha preso dalla palma del suo giardino, ormai irrecuperabile. Ora cerca una ditta specializzata nella distruzione della pianta infestata. Ma il caso dimostra che la lotta contro il parassita delle palme non è finita. Il Rhynchophorus ferrugineus, questo il suo nome scientifico, negli anni ha devastato il patrimonio palmizio della città e della Versilia, e di tutto il Mediterraneo. In Liguria è andata anche peggio. E’ cambiata l’immagine secolare fatta di palme e decori Liberty, nata tra Belle Epoque e i primi del Novecento. Nella Versilia degli anni ruggenti le palme erano migliaia, e oggi a centinaia sono andate perse. Ci volle un po’, quando dall’Asia giunse questo coleottero, perché i Comuni cominciassero a contrastarlo. A Lido il Comune di Camaiore scelse le iniezioni antiparassitarie nel tronco. A Viareggio Sea Ambiente lanciò la lotta biologica. E tra pochi giorni le operazioni contro le larve del punteruolo riprenderanno. "La prossima settimana – assicura l’amministratore di Sea Ambiente, l’avvocato Fabrizio Miracolo – ripartono i trattamenti antilarvali contro le zanzare, ma anche le irrorazioni con i nematodi che distruggono il punteruolo rosso". Sea Ambiente, su incarico del...