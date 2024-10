Sos lupi, il sindaco scrive al prefetto: "C’è pericolo aggressione all’uomo"

Troppi lupi in giro sul territorio. E il sindaco Lorenzo Alessandrini non ha assolutamente intenzione di rimanere con le mani in mano: ha già scritto al prefetto e presto porrà il problema sul tavolo della provincia. "Nelle ultime due settimane – spiega il primo cittadino – la situazione si è fatta più critica: ci sono avvistamenti al Marzocchino, Ripa, Corvaia e gli animali sono scesi persino a Querceta. Tanti i video di cittadini che testimoniano lupi in corsa per le strade soprattutto di notte. E non è vero che non attaccano l’uomo, visto che la cronaca ci racconta di recenti aggressioni a Vicopisano e Casalbordino. Quindi la casistica esiste, sul nostro territorio sono già stati rinvenuti gatti sbranati e non sopporterei affatto che accadesse qualcosa di peggio e qualcuno intendesse poi dare la colpa all’amministrazione comunale. Per questo ho scritto al prefetto e nei prossimi giorni al consiglio provinciale farò presente questa situazione. Infatti c’è una gestione più alta degli animali selvatici e la provincia può sensibilizzare la Regione a offrire la risposta più adeguata. Fino ad oggi – evidenzia il sindaco Alessandrini – qualcuno si è limitato a puntare il dito sulla presenza di organico la sera per le strade: è ovvio che l’odore del cibo attira cinghiali e lupi ma non può essere banalizzato questo pericolo. E neppure si può continuare a credere che i lupi non aggrediscano l’uomo. Il rischio è concreto se un cittadino se li trova davanti. Per questo – conclude – ho ritenuto opportuno attivarmi affinchè mi venga fornito in tempi rapidi il percorso da seguire per garantire sicurezza sul territorio".

Francesca Navari