Sos degli ambientalisti: "Periploca a rischio"

La scoperta era stata annunciata trionfalmente nel febbraio 2020 da Legambiente: la liana della specie Periploca graeca, presente nella macchia lucchese e nei Balcani tanto da aver resistito all’ultima glaciazione, si trova ancora nel bosco della Versiliana smentendo chi sosteneva che fosse estinta. Ma a 4 anni di distanza l’associazione, insieme a Italia Nostra, Amici della terra e Le voci degli alberi, sostiene che la liana sia in pericolo a causa degli alberi tagliati in Versiliana e dei possibili rischi legati agli interventi effettuati dal Consorzio di bonifica.

La missiva è stata indirizzata pochi giorni fa al Comune. "Più volte – scrivono le associazioni ambientaliste – l’amministrazione comunale si è impegnata a condividere preventivamente le iniziative legate all gestione del bosco della Versiliana ma senza alcun seguito. Così come rimangono lettera morta le proposte da avanzate lo scorso gennaio sulla gestione delle infrastrutture verdi, tra cui la realizzazione del catasto degli alberi ai sensi del decreto Costa e il piano del verde per la gestione e manutenzione del verde urbano". A preoccupare le associazioni sono, in particolare, il taglio degli alberi avvenuto in area Periploca, con tutti i rischi annessi e connessi. "Ci chiediamo – concludono – se chi ha operato era stato formato e informato della presenza della liana. Non solo: all’esterno e di fronte alle ville sono anni che vengono accumulati nel bosco gli sfalci dei giardini, così comepalme e altre potature, cosa che è stata ripetutamente segnalata agli uffici ma a quanto pare inutilmente".