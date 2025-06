Solstizio d’Estate. Ricordando. Oliviero Toscani

"Il Solstizio d’Estate", la rassegna che da oggi anima per 10 giorni Pruno, Volegno e Cardoso, si apre alle 21, appunto a Volegno con l’inaugurazione della mostra fotografica "I bambini ricordano. Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944" un omaggio al grande Oliviero Toscani, scomparso lo scorso 13 gennaio. La mostra è diventata un percorso diffuso di immagini e testi che è stato allestito per i vicoli dei paesi di Volegno e Pruno, in modo che il racconto fotografico di Toscani sia visibile e ammirabile per tutta la durata della rassegna. Dopo l’inaugurazione della mostra la serata prosegue con lo spettacolo teatrale: "A piazza delle Erbe!). Un episodio al femminile della lotta partigiana a Carrara, unico nella storia antifascista europea. Si alza il sipario su questi dieci giorni in cui il territorio si animerà con conferenze, escursioni, concerti, momenti di animazione e anche momenti gastronomici. Dalle 18 Volegno, in piazza del Monumento, ospiterà il laboratorio creativo per adulti e bambini "Libera il disegno che è in te" a cura di Stefania Nari, nel quale i bambini utilizzeranno ed esploreranno la fantasia per trasformare il colore.

Alle 18.30 piazza della Chiesa farà da cornice alla presentazione del libro "Scomodo il mio percorso a ostacoli", autore Tommaso Fanucci. Lo intervista Camilla Raffaetà. È il racconto autobiografico di un ragazzo con disabilità che affronta ogni giorno una società abilista. Il libro vuole essere uno stimolo per insegnanti, studenti e genitori a scoprire e apprezzare le ricchezze di ogni individuo che vanno oltre il pregiudizio, radicato nella società quando ci si relaziona con una persona con disabilità.