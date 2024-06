Solo per una (effimera) notte. Grande festa d’inizio estate sulla Passeggiata del Lido

Ritorna la grande notte dell’effimero sulla passeggiata di Lido di Camaiore: dopo il grande successo dello scorso anno, stasera il Lungomare Europa tornerà a vivere le emozioni di "Solo per una Notte", il grande festival nato nel 2023 per festeggiare l’inizio della stagione estiva.

La manifestazione, organizzata dal Comune, si avvale anche quest’anno della direzione artistica di Elodie Lebigre che, per questa seconda edizione, ha improntato l’evento su due grandi focus, che vogliono diffondere sempre più la cultura di due grandi tradizioni artistiche locali. "Solo per una Notte" ospiterà il "Festival dell’Effimero European Edition": il più grande evento del continente che riunisce tappetari e infioratori da tutta Europa (attese ben 11 delegazioni estere di alfombristas) che, sotto la guida de maestri tappetari di Camaiore, celebreranno il centenario di Puccini realizzando un gigantesco tappeto nella piazza del pontile, facendo vivere una volta di più la magia e lo spettacolo della tradizione artistica più effimera che ci sia.

L’altro punto di grande rilevanza è la rinnovata collaborazione con la Fondazione Carnevale, che anche quest’anno sarà presente al festival con il carro di prima categoria "Svegl-I.A.", di Lebigre e Roger (con i loro figuranti teatrali della Compagnia del Carnevale), e alcune delle mascherate (singole o in gruppo) dell’ultima edizione. Perché anche la cartapesta, nella sua intima essenza, è verace arte effimera. Il carro, per l’occasione, diventerà un palco sul quale si susseguiranno ospiti speciali con interventi e performance dal vivo, tra cui il ritorno in Versilia del cantautore vicentino Luca Bassanese, per lungo tempo voce ufficiale delle colonne sonore delle creazioni della famiglia Lebigre, in un concerto speciale in occasione dei 20 anni della Compagnia del Carnevale.

Ma non finisce qua. La passeggiata sarà animata infatti da oltre 30 performance dal vivo fra teatro, arti circensi, live painting e artisti di strada, con nomi del calibro di Cometa Circus (Lido sarà una delle tappe del loro tour mondiale), il clown francese Meningue, la compagnia Autoportante, Matteo Raciti, Policardia, le proiezioni di Imaginarium e tanti altri. E ancora laboratori, dove grandi e piccoli potranno provare di persona l’arte della cartapesta con gli educatori del Museo del Carnevale o gli antichi giochi del nostro passato. E poi musica dal vivo, dislocata su tutta la Passeggiata, con tanti interpreti, cantanti e strumentisti. Cultura, creatività, meraviglia ed emozioni in un simposio di arti unito dal filo conduttore dal valore dell’effimero, che si fonda sull’attimo, da vivere di persona, dal vivo, sul momento.

