Solidarietà in musica. Concerto Gospel nel segno del Lions Club

VIAREGGIO

In occasione delle festività natalizie i Lions Club Viareggio-Versilia Host e Viareggio-Riviera hanno organizzato un evento benefico. Domani sera alle 21 nella sala Congressi del Consorzio delle Bocchette (via dei carpentieri a Capezzano Pianore) si svolgerà un concerto Gospel. "Una bella occasione – dichiara il Presidente del Club Lions Viareggio-Versilia-Host, Luca Lunardini –, per unire il piacere di ascoltare un concerto davvero unico nel suo genere con la possibilità di fare immediata e incisiva beneficenza. Il ricavato della serata sarà, infatti, devoluto alla Fondazione Lions International, sempre presente nell’intervenire direttamente e celermente in caso di eventi disastrosi locali, come le recentissime alluvioni sul territorio toscano. Un grande grazie ai soci dei Club, ed in particolare a Fabrizio Biagioni e Guido Puccinelli, che con il loro lavoro hanno permesso di organizzare nel più classico e forte spirito di volontariato questo evento". "A cantare le celebri e toccanti canzoni Gospel – conclude il presidente del Club Viareggio-Riviera, Maurizio Bartolomei – il Voices of Heaven Gospel Choir". Il repertorio musicale dei Voices of Heaven spazia dal mondo dello Spiritual a cappella (traditional negro spiritual, ovvero le work songs delle piantagioni di cotone) al Gospel contemporaneo, in formazione di coro o accompagnati da piano e orchestra. Le performance sono spesso introdotte da presentazioni che consentono la comprensione testuale e musicale dei brani e la loro contestualizzazione storico-culturale.