Sogno di Nicole. A soli 23 anni apre il negozio

A soli 23 anni apre il suo negozio. È stato inaugurato in via Seravezza n. 244 a Querceta, il nuovo centro estetico “Nicole - Beauty Nails” di Nicole Carli. A condividere questo momento di festa, l’assessore al commercio Adamo Bernardi e la consigliera Laura Lencioni. "Questo progetto – spiega Nicole – rappresenta non solo il frutto di tanto lavoro, studio e sacrifici, ma anche la voglia di creare un luogo speciale, dove ognuno possa sentirsi accolto, rilassato e valorizzato". "Quasiasi attivtà che apre – ha detto l’assessore Bernardi – è un segnale di successo nella gestione del territorio, tanto più se alla guida c’è una ragazza giovane che propone un’offerta aggiuntiva di servizi per la zona"