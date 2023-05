Soggiorni marini per adulti Opportunità per over 60 e famiglie in difficoltà

Soggiorno marino per adulti e “Il mare per tutti”: il Comune ripropone anche nell’estate queste due opportunità per i cittadini, fissando al prossimo 3 giugno il termine per la presentazione delle domande. Il soggiorno marino per gli adulti è rivolto a over 60, residenti, che avranno a disposizione - da lunedì 19 giugno a sabato 1 luglio - la colonia comunale di Vittoria Apuana. In questo arco di tempo, dalle 9 alle 17, gli ospiti della struttura potranno usufruire di servizi quali spiaggia attrezzata, pranzo presso lo stabile di proprietà comunale, attività ricreative, momenti di aggregazione e socializzazione con la presenza di un operatore, oltre che di trasporto con autobus. La quota di partecipazione è di 100 euro. Saranno accettate le prime 45 domande pervenute (moduli sul sito del Comune).

Altra opportunità è quella offerta dal bando “Il mare per tutti” con cui si mettono a disposizione dei cittadini residenti nel comune 65 posti, di cui 15 riservati ai rifugiati dell’Ucraina. In questo caso saranno ospitati gratuitamente nuclei familiari, in possesso di precisi requisiti, nei fine settimana (sabato e domenica) e a Ferragosto. Più precisamente, le famiglie individuate potranno accedere alla spiaggia nei giorni 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 luglio e 5, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 26 e 27 agosto. Potranno accedere a questo servizio gratuito i nuclei familiari con Isee ordinario in corso di validità non superiore a 15mila euro, con fasce di priorità che determinano la precedenza nell’assegnazione dei posti. Innanzitutto si tiene conto della presenza di minori all’interno del nucleo familiare o di persone disabili (condizione attestata tramite autocertificazione), con precedenza per i nuclei più numerosi; quindi la presenza di persone di età pari o maggiore di 65 anni; infine tutte le persone maggiorenni. A parità di fascia, saranno applicati come criteri di preferenza gli scaglioni Isee. "Con questi due bandi offriamo anche agli adulti e alle famiglie l’opportunità di frequentare la nostra colonia marina di Vittoria Apuana – commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini - una preziosa occasione di relax e socializzazione che tiene conto, così come avvenuto l’anno scorso, anche di quei cittadini ucraini che sono fuggiti dalla guerra e che hanno trovato accoglienza sul nostro territorio".

Per info: 0584 757702