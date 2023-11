Software salvavita al Forum Risk di Arezzo

VIAREGGIO

I software salva-vita made in Versilia protagonisti della ribalta nazionale. Gruppo Informatico, la software house con sede a Viareggio, è infatti al centro dell’attenzione al Forum Risk di Arezzo, principale appuntamento italiano del settore. Questo grazie alle ultime versioni di Suite Life e Smart Gav. Il primo è un pacchetto di applicativi che permette di gestire servizi di emergenza, servizi ordinari, guardia medica, elisoccorso ed incidenti balneari. Il secondo gestisce invece i trasporti sanitari, dalla pianificazione alla rendicontazione mettendo in contatto diretto il mondo associativo alla pubblica amministrazione. Nel 2023 Gruppo informatico ha iniziato a installare i propri software, già utilizzati dalle centrali 118 della Regione Toscana, in tutte le Centrali Operative 118 della Regione Veneto. "In Toscana - dice Filippo Pizza (foto), fondatore di Gruppo Informatico - le nostre tecnologie assistono oltre quattrocento associazioni di volontariato, tra cui Misericordie, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa".