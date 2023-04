Società autostrade, la riconferma Fabrizio Larini resta presidente

Fabrizio Larini è stato confermato per la sesta volta presidente della Salt, la società autostrade Ligure Toscana: l’ex sindaco di Massarosa (1999-2009) rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2025. Chi pensava - anche fra i suoi colleghi del centrodestra che non avevano ‘digerito’ la prima nomina nel maggio 2008 - che dopo il primo triennio da presidente (2008-2010), sarebbe rientrato nei ranghi, anche alla luce del suo poliedrico impegno imprenditoriale (cinema, turismo e commercio tanto per gradire), ha preso un grosso abbaglio. "Confermo" è l’unica parola pronunciata da Fabrizio Larini a chi gli chiedeva un commento alla permanenza ai vertici del colosso di Novi Ligure (che fa capo alla famiglia Gavio), con sede operativa in via Don Tazzoli a Lido. Eppure Fabrizio Larini ne avrebbe di cose da raccontare, a cominciare dal suo percorso politico, iniziato a Massarosa da giovanissimo simpatizzante Dc, al fianco del compianto assessore al sociale Umberto Carmassi. "Questo ragazzo ha dei numeri. E poi è benvoluto dalla gente" disse Carmassi presentandolo ai cronisti che quaranta anni fa frequentavano palazzo Taddei, sede del comune di Massarosa. In effetti, Fabrizio Larini - la leggenda dice che da ragazzo per colazione, invece dei biscotti, mangiava.... pane e volpe - ha cominciato piano piano la sua scalata politica, prima da assessore al sociale e poi all’ambiente. Con un sogno nel cassetto. Diventare sindaco. La bufera nazionale di Tangentopoli, con la fine traumatica dei vecchi partiti, lo convinse a rimanere “allineato e coperto”, per essere pronto poi, una volta delineato il nuovo quadro politico a scendere in campo. Detto e fatto: nel 1999 alla guida della lista civica Amici per Massarosa alle elezioni amministrative sbaragliò la concorrenza riportando il Comune nell’orbita del centrodestra, dopo l’interregno di sinistra (1995-1999) con il sindaco Guglielmo Da Prato. Una volta sindaco, Larini ha acceso i raggi ascensionali. Il resto dal 2008 in poi, con il prestigioso incarico di presidente della Salt. Ieri, la sesta conferma fino al dicembre 2025. Sei per tre, fa diciotto: Larini diventerà maggiorenne (come carica) al vertice della società autostradale. Attenzione a non pensare alla società Salt solo in chiave di gestione della A12 o della Bretella, molti interventi infrastrutturali sul territorio - ad esempio le rotonde, soprattutto a Massarosa - portano infatti la sua firma (e i suoi soldi). E una parolina buona, il presidente Fabrizio Larini ce l’ha sicuramente sempre messa.