Smurata la cassaforte. Razzia di ori e gioielli

Hanno aspettato che i proprietari di casa uscissero per andare dal medico. Poi, una volta dentro, con l’impiego di un frullino hanno letteralmente smurato la cassaforte ripulendola di ori, gioielli e altri preziosi del valore complessivo di decine di migliaia di euro. Quanto accaduto lunedì pomeriggio in via Nicchieto, nella parte di Focette subito a monte dell’Aurelia, non è purtroppo un caso isolato tant’è che i residenti parlano di almeno quattro furti portati a termine nel giro di poche settimane nel triangolo formato da via Nicchieto, via Castracani e via del Padule.

La razzia di lunedì si è consumata tra le 17.30 e le 18.30, cioè nell’unico momento della giornata in cui i proprietari, una coppia di anziani, erano usciti per andare dal medico. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pietrasanta, dove ieri i coniugi si sono recati per sporgere denuncia, i quali hanno raccolto la testimonianza dei parenti della coppia, che vivono accanto trattandosi di una casa bifamiliare. Una donna, in particolare, ha riferito di aver notato un uomo in scooter mentre faceva su e giù per via Nicchieto, la cui estremità lato monti è chiusa da diversi anni in seguito ai pericoli legati all’alta velocità. L’ipotesi degli inquirenti è che lo scooterista facesse da “palo“ ai complici, che sono entrati in casa dopo aver spaccato la persiana e il vetro passando dal retro. Probabile, quindi, che i malviventi abbiano lasciato la macchina al di là delle barriere che chiudono la strada. Uno degli anelli rubati, infine, oltre al valore affettivo era anche molto costoso dato che valeva la bellezza di 10mila euro.

d.m.