Smascherato finto volontario Chiedeva soldi porta a porta

I Carabinieri proseguono anche nel lavoro di educazione digitale

Torre del Lago, 26 marzo 2023 – Si è presentato porta a porta in alcune abitazioni del paese per chiedere soldi per le persone bisognose. Con tanto di pettorina e ricevutario, oltre a una busta con delle banconote, senza specificare però l’appartenenza a qualche associazione. Peccato che abbia incontrato una signora che si è insospettita e non ha versato alcuna somma. Di qui la decisione di dare - via social - l’allarme. E’ solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di tentativi di truffa. Mercoledì scorso segnalazioni erano arrivate da Massarosa.

A Torre del Lago, i fatti si concentrano nel centro della frazione. La signora ha scritto un post sul gruppo Facebook di cittadini torrelaghesi per denunciare l’accaduto. La notizia si è sparsa ed è stata vista sui social anche da una volontaria della Misericordia della frazione. Al che il governatore, Luca Simonetti, ha deciso di rispondere direttamente alla signora. "Le ho fatto presente — spiega Simonetti — che di sicuro non è uno della nostra associazione, visto che noi non mandiamo nessuno a chiedere soldi porta a porta. Non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo. Chi vuole fare un’offerta può venire alla nostra sede". E aggiunge: "L’ho invitata a seguire le raccomandazioni delle autorità competenti, carabinieri, polizia, che chiedono di segnalare a loro questi eventi per poter intervenire con tempestività. Poi ho scritto le stesse parole sul mio profilo di modo che tutti sapessero che non siamo coinvolti in questa faccenda".

Un episodio simile è avvenuto a Massarosa. In questo caso il presunto benefattore si è presentato come volontario della Misericordia. Fatto che aveva spinto subito l’associazione a diramare una nota. "La Misericordia non ha incaricato nessun volontario di chiedere denaro e offerte passando di casa in casa. Avvisate subito le forze dell’ordine". E sono proprio i carabinieri a sottolineare la regola aurea in questi casi: "Non aprire mai agli sconosciuti e non farli entrare mai in casa". In più, "per qualsiasi dubbio sulle persone che si presentano, chiamare un vicino o il 112 senza alcuna remora".

Un altro problema il rischio di navigare in Internet per le persone anziane. Il comando generale dell’Arma insieme a Leonardo ha avviato il progetto "Formazione anziani all’uso del digitale — Diventare cittadino digitale". L’ultimo atto si è svolto giovedì scorso alla stazione dei carabinieri di Pietrasanta alla presenza del capitano Marco Colella.