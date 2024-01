Sistemazione del parcheggio dell’ex Asl

Da metà gennaio via ai lavori di manutenzione straordinaria al parcheggio ex Asl di via Garibaldi, a Pietrasanta. Con un investimento di 100 mila euro, l’amministrazione dà inizio alla sistemazione definitiva dell’area di sosta gratuita "che tale resterà – puntualizza subito l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – ma con un livello di sicurezza per la circolazione e di decoro finalmente adeguati". I lavori saranno frazionati in più lotti. Si partirà dalla porzione compresa fra l’ingresso di via Garibaldi e il primo, grande dosso che si è creato proprio a causa delle radici e sarà rifatto l’asfalto; l’aiuola centrale sarà mantenuta, sostituendo ai pini nuove alberature. "Nella parte sterrata – conclude l’assessore – per intervenire dovremo aspettare che vengano effettuate le lavorazioni previste sui sottoservizi, in primis le fognature"