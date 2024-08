Sinfonia d’archi. Istituto Kwapisz al Corsanico Fest

Una rassegna che guarda alla tradizione artistico musicale e al suo respiro internazionale, il Corsanico Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna di Corsanico, con i patrocini di Regione Toscana, Provincia di Lucca e Comune di Massarosa, e la direzione artistica di Graziano Barsotti, e arrivato al quinto appuntamento. Domani, alle 21.15, nella Pieve di San Michele Arcangelo, suonerà l’orchestra d’archi Instituto Kwapisz con il direttore e violinista solista Sebastian Kwapisz. L’instituto, fondato nel 2009, è una scuola con sede a Città del Messico che ha la missione e il progetto di sviluppare il potenziale umano attraverso una formazione musicale di alto livello. E l’orchestra d’archi giovanile dell’Instituto Kwapisz è uno dei progetti principali della scuola, che mira a promuovere lo sviluppo culturale della nostra società e a fornire agli studenti, ex allievi e giovani musicisti che desiderano continuare la loro formazione, esperienze uniche e significative. L’orchestra, diretta da Kwapisz, concertmaster dell’Orchestra Filarmonica dell’Unam di Città del Messico, è composta in media da 17 giovani musicisti di 16 anni, si è posizionata come una delle più importanti orchestre d’archi giovanili del Messico e ha tenuto circa 50 concerti dalla sua fondazione. Tra alcune delle sedi principali in cui l’orchestra si è esibita, risultano The city theater Esperanza Iris, The Cultural Complex at Los Pinos, The auditorium Torres Bodet at the National Museum of antropology.