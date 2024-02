Simposio di scultura in estate. La Fondazione Arkad chiama 10 artisti “Fusion 3“ volerà fino a Hong Kong

Cinque coppie di scultori, ognuna formata da un artista italiano e uno di Hong Kong. Realizzeranno opere in marmo e in legno di fronte al pubblico e illustreranno tutti i segreti del mestiere in appositi incontri. Le date precise vanno ancora concordate, ma è certo che la Fondazione Arkad ha deciso di promuovere la terza edizione del simposio internazionale di scultura “Fusion“ in un arco temporale che andrà dal prossimo luglio fino a settembre. La macchina organizzativa è già in moto da tempo, ma trattandosi di un evento abbastanza dispendioso la Fondazione ha lanciato in questi giorni un appello a tutti coloro che vorranno dare un contribuito, specie per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio agli scultori asiatici. Gli artisti, selezionati tramite apposito bando, sono Francesca Bernardini e Danny Lee, Aurélien Boussin e Margaret Chu, Jacob Cartwright e Yuen Leung Ho, Flavia Robalo e Violet Shum, e la coppia formata da Lorenzo Vignoli e Yaman Chau.

"In Italia – spiega la Fondazione Arkad – gli scultori hanno utilizzato il marmo bianco delle Apuane, a Hong Kong invece il legno di diverse essenze, tra cui la canfora e il teak. Le sculture in marmo realizzate in Italia sono state inviate a Hong Kong, dove gli artisti locali le hanno completate con il legno. Le opere in legno create a Hong Kong hanno fatto il viaggio inverso, e in Italia sono state ’fuse’ con i complementi in marmo degli scultori-partner. Il simposio, della durata di quattro settimane, si svolgerà tra giugno e luglio negli spazi della Fondazione: un laboratorio di 750 metri quadri e due appartamenti nei quali saranno ospitati gli artisti. Inoltre metteremo a disposizione marmo e legno". Le opere saranno poi esposte da luglio a settembre nella galleria della Fondazione e nei primi mesi del 2025 “Fusion 3 approderà“ all’Hong Kong arts centre. Arkad, infine, chiederà il patrocinio a Regione, ministero della cultura, consolato d’Italia a Hong Kong, province di Lucca e Massa Carrara, comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Stazzema, Montignoso, Camaiore e Carrara, e contributi economici a Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Regione, Camera di commercio, comune di Seravezza, Istituto italiano di cultura Hong Kong e sponsor privati. Sono previsti contributi da 100 a 14mila euro: info 0584-757034 e sul sito internet www.arkad.it