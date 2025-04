Simoni a giorni nella maggioranza. Lega: "Avverrà entro Pasqua"

Ancora pochi giorni, probabilmente entro sabato, e il gruppo consiliare della Lega passerà ufficialmente da uno a tre componenti. È il Carroccio, per bocca del segretario provinciale Riccardo Cavirani, a sgomberare il campo da eventuali dubbi confermando l’imminente ingresso dell’ex FdI Massimiliano Simoni e di Manuela Altemura (Ancora Pietrasanta) per dare man forte al capogruppo e vice presidente del consiglio Antonio Tognini. Con una bacchettata, però, allo stesso Simoni, che nell’edizione di ieri aveva annunciato di contattare il leader nazionale Matteo Salvini se il suo ingresso non fosse avvenuto entro Pasqua. Parole che qualcuno, nel centrodestra, ha definito "vagamente minacciose", costringendo così Cavirani a mettere un po’ d’ordine.

"Innanzitutto – scrive – non c’è nessun caso Simoni. Il capogruppo Tognini, che gode della massima fiducia da parte del partito a livello provinciale, ha informato correttamente il sindaco Giovannetti della richiesta di Simoni e Altemura di entrare nel gruppo Lega. Per spirito di lealtà e appartenenza a questa maggioranza abbiamo concordato di procedere con tutta la serenità del caso. Non c’è bisogno di scomodare il segretario federale Salvini, che aggiorno quotidianamente sulla situazione. Tra l’altro credo porti un vantaggio a tutto il centrodestra pietrasantino dato che si ricompone una frattura di una compagine che ha fatto la storia del buon governo della città fin dagli anni duemila. Tra qualche giorno – conclude – il gruppo Lega a Pietrasanta sarà quindi composto dal capogruppo Tognini e dai consiglieri Altemura e Simoni. Siamo al lavoro per crescere con determinazione e umiltà: l’arroganza e i pregiudizi lasciamoli agli avversari".

Tutto a posto, quindi? Non proprio. Il ritorno di Simoni in maggioranza dopo essersi staccato da Giovannetti nel 2023 candidandosi a sindaco, potrebbe portare qualche consigliere ad andare in minoranza per protesta. "Simoni è un personaggio ’ingombrante’, vista la sua storia – interviene il sindaco Alberto Giovannetti – ma credo che se prende un impegno lo manterrà fino in fondo. È sempre stato nel centrodestra, è a suo modo coerente. Ognuno faccia le proprie valutazioni, ma evitiamo scelte frettolose. La politica è fatta da persone, normale che possano spostarsi. Ma gli elettori non si allontanano dalla politica per questo motivo, bensì quando non si mantengono le promesse. Questi cambiamenti non c’entrano: la miglior risposta è lavorare e portate avanti gli impegni presi".