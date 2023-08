Simboli anarchici sulla sede di Fratelli d’Italia a Viareggio. “Atto vile e inutile”

Viareggio, 11 agosto 2023 – Simboli anarchici sono comparsi la notte scorsa sulla sede di Fratelli d'Italia a Viareggio (Lucca), un fondo che dà direttamente sulla strada. “Un atto vile e inutile che va a offendere i sentimenti di tutta la nostra città e degli italiani che democraticamente hanno scelto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. È già stata fatta denuncia presso il commissariato contro gli autori del gesto increscioso che è avvenuto questa notte”, rende noto Marco Dondolini coordinatore comunale e consigliere.

Il raid non è passato inosservato al vicinato che prontamente, sentiti i rumori, ha avvisato lo stesso Dondolini. “Ci sentiamo attaccati per la nostra attività politica locale svolta in modo sano e attivo dal momento che cerchiamo di risolvere i problemi importanti della città tenendo sempre un atteggiamento costruttivo senza denigrare nessuno. Vogliamo ritenere questo avvenimento – spiega Dondolini – un puro atto di vandalismo fatto per cercare di destabilizzare e amareggiare chi, con dedizione e impegno, si occupa dei bisogni del territorio e cerca di fare sana attività politica. Casi come questi sono episodi di inciviltà e mi rifiuto di definirli come 'gesti politici’ dal momento che ritengo che la politica vera sia cosa ben diversa”.

“Il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai militanti del territorio: non ci faremo certo intimorire da questi facinorosi. Il governo andrà avanti nella sua azione di cambiamento dell'Italia e come Fratelli d'Italia continueremo a difendere il carcere duro per terroristi e mafiosi. Da parte nostra rinnoviamo il totale sostegno alle forze dell'ordine: ci auguriamo che i responsabili di questa azione siano individuati al più presto". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.