Sigilli a un cantiere abusivo. Denunciato imprenditore

Abuso edilizio e conseguenti sigilli a un cantiere al Baccatoio. È stata la polizia municipale ad effettuare il sequestro preventivo del cantiere in base all’articolo 321 del Codice di procedura penale dopo aver scovato l’ampliamento di uno capannone artigianale in via Martinatica, che risale agli anni ’60, attraverso una ristrutturazione in mattoni, ma privo dei relativi permessi. Oltre al sequestro e allo stop del cantiere, la municipale ha inoltre deferito alla Procura il titolare della ditta costruttrice, che ha sede a Pietrasanta. Innescando, in realtà, un altro procedimento dato che la ditta, a sua volta, una volta subìto il sequestro ha querelato il tecnico, un geometra di Carrara, accusandolo di aver fornito loro un progetto risultato inesistente e sconosciuto agli uffici comunali. Denuncia che la ditta ha presentato insieme ai proprietari del capannone in quanto ritengono, in questa faccenda, di essere entrambeiparte lesa. La ditta, infine, sta cercando una soluzione con l’ufficio edilizia per risolvere la questione e limitare i danni.

d.m.