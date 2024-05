Sigilli a sigarette e tabacchi illegali. Blitz della Finanza in un negozio

Sequestrati dalla guardia di finanza circa 400mila prodotti da fumo in un negozio in centro città, privo di autorizzazione e esercente la vendita di prodotti diversi da quelli alimentari. I finanzieri hanno trovato numerosi prodotti della categoria merceologica ‘accessori ai tabacchi da fumò quali cartine e filtri, esposti in vendita sugli scaffali, riscontrando che il titolare dell’esercizio – di nazionalità italiana – non era in possesso delle autorizzazioni per la vendita di tali beni. Disposto il sequestro penale di oltre 380.000 beni della specie, corrispondenti a un peso pari a circa 16 chili. Il titolare è stato denunciato alla procura di Lucca per la violazione sulla vendita di generi di monopolio e della legge sulla vendita di tabacco. I militari del Comando Provinciale di Lucca, a seguito di una mirata attività info-investigativa, da tempo tenevano sotto controllo quel negozio in via Veneto e poi hanno eseguito un controllo d’iniziativa finalizzato al riscontro della corretta applicazione delle norme che regolano la vendita di generi da Monopolio. Sigarette e filtri, al momento dell’ingresso delle fiamme gialle, erano palesemente esposti al pubblico. Infatti durante le attività operative, i finanzieri del gruppo Viareggio hanno rinvenuto numerosi prodotti rientranti nella categoria merceologica degli “accessori ai tabacchi da fumo”, quali cartine e filtri, esposti in vendita sugli scaffali, riscontrando che il titolare non era in possesso delle prescritte autorizzazioni per la vendita di tali beni che venivano invece tranquillamente commercializzati. L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza del costante impegno del Corpo a presidio della legalità economica nel territorio e a tutela degli operatori economici sani e che rispettano le regole. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per verificare la regolare attività del settore in Versilia.

Fra.Na.