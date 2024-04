Sicurezza stradale. Frana in via dei Norcini. Ripristinato il versante

Si sono conclusi i lavori per il ripristino della frana di via dei Norcini a Gombitelli. La messa in sicurezza si è resa necessaria per una viabilità oggetto per circa 25 metri di una frana. La strada, franata diversi anni fa a causa del cedimento del versante, fu subito messa in sicurezza in modo temporaneo, con il posizionamento di due file di geoblock, che ne restringevano le dimensioni con conseguenti disagi viari. L’opera ha ripristinato l’integrità e la sicurezza della carreggiata con la costruzione di una paratia in micropali e tiranti, oltre a un nuovo muro di contenimento in cemento armato a valle così da garantire stabilità pressoché eterna alla strada. In più, sul versante è stata messa in posa una rete metallica con ancorature intrecciate, insieme a un tessuto preseminato per una rapida ricrescita della vegetazione non infestante. Infine, guardrail protettivo lungo tutta la strada.

"Riconsegniamo alla comunità una strada percorribile in sicurezza e destinata a durare nel tempo, grazie alle nuove tecnologie edili e ingegneristiche utilizzate per il ripristino del versante", assicura l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche. I lavori, che corrispondono a un investimento di 250mila euro, sono stati finanziati da un bando Pnrr sul dissesto idreogeologico vinto dal Comune poco meno di un anno fa. "Il lavoro che stiamo portando avanti sui fondi Pnrr è importante e sta portando sul territorio comunale milioni di euro per interventi mirati e puntuali, volti al miglioramento della vivibilità dei nostri luoghi – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; man mano queste opere vedono la luce e se ne capisce l’importanza e la necessità, di cui l’amministrazione è sempre stata convinta".