Sicurezza nelle scuole: "Lavori già pianificati"

L’amministrazione risponde a Forza Italia sulla questione legata alla sicurezza degli edifici scolastici. Antefatto: i vigili del fuoco hanno prodotto un verbale in cui invitano il Comune a mettere a norma le scuole entro fine anno. "La settimana successiva al verbale è stata subito convocata una commissione lavori pubblici per fare il punto e integrare i documenti relativi al verbale – fa sapere il Comune – perché rispetto a quanto emerso dai sopralluoghi, molte cose con gli uffici sono già integrabili. Inoltre è stato presentato un primo cronoprogramma degli interventi relativi. Per seguire i lavori, all’interno dell’ente è stato costituito un apposito team che sta seguendo le varie fasi".

Sulla questione intervengono anche i partiti di maggioranza Pd, Sinistra Comune e Orgoglio Massarosa: "Dei 40mila plessi italiani, circa 23mila non rispettano tutte le normative – scrivono –; la situazione da noi è uguale a quella di tutti i Comuni, ma con un’opposizione irresponsabile che gioca allo sfascio.

Il consigliere di Fi Pietro Bertolaccini, dopo vaghe minacce in consiglio, ha presentato un esposto cui è seguita un’ispezione dei vigili del fuoco: dal verbale emerge un quadro non peggiore degli altri Comuni, che prevede di fare alcuni interventi. Di fronte alla trasparenza e nonostante la brutta figura, i consiglieri di Fi hanno cominciato a gridare che non c’è trasparenza. Come è noto, Massarosa è in dissesto per un’amministrazione di cui Bertolaccini faceva parte sedendo in giunta, e quindi non può contrarre mutui. Quando usciremo dal dissesto, potremo fare mutui e usare le risorse accantonate; intanto, con le poche risorse disponibili, sono stati fatti interventi importantissimi".