Sicurezza nel lapideo. Convegno con esperti per una nuova cultura

"Sei (al) Sicuro? Strategie e strumenti per la cultura della sicurezza nel settore lapide" è il titolo del nuovo convegno a ingrsso libero organizzato dalla presidenza del consiglio comunal col patrocinio e la collaborazione della Usl Toscana Nord Ovest e della direzione regionale di Inail, in programma venerdì dalle 9 al Salone dell’Annunziata. "Il comparto lapideo, così come quello turistico – ha spiegato la presidente Paola Brizzolari – hanno un ruolo portante, dal punto di vista occupazionale e produttivo. Per questo, insieme alla presidenza del consiglio comunale di Forte dei Marmi, li abbiamo scelti per parlare di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Un punto che non è delegabile ma riguarda tutta la comunità". "Gli infortuni, in generale, non si verificano quasi mai per una causa unica – ha sottolineato Antonio Tognini, vice presidente del consiglio comunale e promotore dell’iniziativa – lo stesso tema della sicurezza sul lavoro, in particolare nel comparto lapideo che figura sicuramente fra quelli a rischio più elevato, deve essere affrontato in modo ampio: dalle operazioni di movimentazione dei materiali all’uso dei mezzi di sollevamento, la struttura dei depositi e dei piazzali e l’impegno dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ed è seguendo questa necessità, che abbiamo organizzato l’iniziativa di venerdì, creando un raggio di discussione inclusivo e sinergico per tutte le figure e gli aspetti della prevenzione e coinvolgendo anche i ragazzi". Spettatori “interessati”, infatti, saranno circa 70 ragazzi del Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta e dell’Isi Marconi di Seravezza. Al tavolo dei relatori, coordinati da Tognini in veste di moderatore, il direttore provinciale Inail di Lucca e Massa Carrara Michele Brignola, che parlerà di “Andamento infortunistico nel settore estrattivo e lapideo”; Andrea Pieroni e Maurizio Mariani del dipartimento di Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest interverranno su “Settore lapideo: focus su alcuni rischi per la salute e sicurezza”; Antonio Mariotti, sostituto procuratore della Procura di Lucca, riferirà su “L’indispensabile tempestività delle indagini in materia antinfortunistica”; Agostino Pocai, legale rappresentante ITalmarble Pocai Srl su “La sicurezza vista da un datore di lavoro del settore: esperienze e considerazioni” e sullo stesso argomento chiuderà i lavori Claudio Vezzoni, Rls della Savema.