Sicurezza in mare. Lezione per i bambini

Polizia di Stato, Capitaneria di Porto la presenza d’eccezione di Andrea e Veronica Bocelli in campo per la giornata internazionale per i minori scomparsi e sulla sicurezza in mare. 60 alunni dell’istituto comprensivo Sandro Pertini di Lajatico, sono stati ospiti al Bagno Alpemare, con la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, con Bocelli family, a lezione di sicurezza in mare e legalità. Nell’occasione hanno ricevuto consigli utili per prevenire la scomparsa dei minori, soprattutto in contesti estivi quali spiagge affollate.

Personale del commissariato di Forte dei Marmi, con una squadra nautica del centro nautico e sommozzatori della polizia di Stato a bordo di 2 acqua scooter e un’unità cinofila della Questura di Firenze, insieme al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Forte dei Marmi, hanno accolto agli alunni della scuola con alcune dimostrazioni pratiche sull’attività di salvataggio in mare e ricerca di persone scomparse.

Nell’occasione, le motovedette della guardia costiera di Viareggio hanno eseguito alcune manovre sotto costa ed evoluzioni in mare, simulando operazioni di recupero dei naufraghi e salvataggi, per poi passare alle attività pratiche di vela, surf e Bls a cura degli esperti della Società Nazionale Salvamento sezione Forte dei Marmi che si occupa da 150 anni della salvaguardia della vita in mare, della Compagnia della Vela con due imbarcazioni scuola Optimist e relativi istruttori per fare apprendere le prime nozioni di vela, e delll’associazione The Pier surf school, che ha svolto una lezione sui primi esercizi di base per la pratica del surf.