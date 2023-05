Si seleziona farmacista Addetti per l’edilizia

FARMACISTA

Cercasi farmacista, laureando o neolaureato anche senza abilitazione per via della Guidicciona est 21, Torre del Lago Puccini. Cv: [email protected], 3473017715 3201150038

AUTISTA

cercasi autista per lavoro di soccorso stradale provvisto di patente b, per la stagione estiva con possibilità di valutazione rinnovo contratto, disponibilità a turni. Contattare 3473763280. Requisiti preferenziali essere meccanici ed avere la patente C.

PERSONALE PER AZIENDA EDILE

Azienda edile Baldipera Srl a Seravezza cerca MURATORE, buona conoscenza pacchetto Office e programma Autocad; GEOMETRA DI CANTIERE, buona conoscenza pacchetto Office e programma Autocad. Cerca FALEGNAME con esperienza, buona conoscenza pacchetto Office e programma Autocad. Contratto a tempo determinato.Per candidarsi 0584757522 oppure 347 8177595, cv a [email protected]