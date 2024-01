Si insedia il nuovo parroco. Il Duomo accoglie don Canale. Presiederà l’Arcivescovo

Sarà un Duomo di San Martino in ghingheri ad accogliere il nuovo parroco don Roberto Canale, pronto ad insediarsi e a prendere ufficialmente il posto di monsignor Stefano D’Atri, che a novembre aveva lasciato Pietrasanta dopo ben 23 anni di servizio. La cerimonia è in programma domani alle 16 e vista l’importanza sarà costellata da diversi momenti, con rinfresco finale nel chiostro di Sant’Agostino.

La concelebrazione sarà officiata dall’arcivescovo di Pisa monsignor Giovanni Paolo Benotto e vedrà la presenza del vice parroco don Messias Barsella oltre a tutti i sacerdoti del vicariato della Versilia storica oltre che da Pisa. Don Roberto, che ha 56 anni, è di origini pisane, sacerdote dal ’93 e guiderà l’Unità parrocchiale che ingloba San Martino, Ss Salvatore (Frati) e Ss Sacramento (Macelli), farà il suo ingresso solenne dalla porta principale, dopo di che bacerà il crocifisso in segno di devozione. Seguirà un’introduzione a cura del vescovo Benotto con lettura del decreto di nomina, che conferirà l’incarico a don Roberto. Subito dopo un rappresentante dell’unità parrocchiale leggerà un messaggio di benvenuto e inizierà la cerimonia vera e propria con l’omelia del vescovo e l’offerta di doni da parte di gruppi e associazioni. Poi la messa tradizionale, con l’esibizione delle corali, e l’intervento sia del sindaco Alberto Giovannetti che di don Roberto, al quale sarà consegnato un regalo. Infine il rinfresco nel chiostro di Sant’Agostino. Per don Roberto sarà un ritorno dato che fece il seminarista alla parrocchia di Sant’Antonio, a Tonfano. Il suo percorso è poi passato da Vicarello e dall’oratoio di Riglione (Pi), dove ha svolto il servizio pastorale per 14 anni prima di essere assegnato a Pietrasanta.

Daniele Masseglia