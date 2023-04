Si inaugura il nuovo spazio fotografico “Lumen“

Oggi è il momento dell’inaugurazione (in via Duccini 62 a Viareggio) di “Lumen”, uno spazio fotografico che ospiterà corsi, mostre, eventi, proiezioni , dibattiti e tutto quello che concerne l’arte visiva. Fotografia in primis.

Lumen nasce dall’incontro di tre fotografi, Lorenzo, Aurelio e Neno (nella foto) che hanno unito le loro diverse esperienze per dare spazio all’arte e creare un centro di aggregazione. Stamani si inizia alle 11,30 con la presentazione della mostra “La Certosa Viva”, inoltre si svolgeranno 3 visite guidate: alle 11,30, alle 15,30 e alle 16,30. Aurelio Fioretta parlerà del progetto oltre alla presenza di artisti che realizzeranno ritratti fotografici con la tecnica del banco ottico, come in uso ai primi del ‘900, agli albori della fotografia. Info 349 6397279.