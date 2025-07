Si diploma all’età di 56 anni. Il sogno di Paola si avvera

Per tanti anni ha fatto l’istruttrice di guida insegnando ad affrontare la trafficata vita in mezzo alla strada. Da tempo invece si dedica a un altro insegnamento, quello che guida verso il benessere psicofisico. Per farlo ha seguito corsi, collezionato diplomi e aperto uno studio in via Oberdan. Mancava ancora un tassello per proseguire gli studi in questa avventura: il diploma di maturità. Cosa che ha portato a termine all’istituto "Marconi" di Viareggio (indirizzo sociosanitario) con la votazione di 91/100, molto meglio di tanti altri studenti che potrebbero essere suoi figli o forse nipoti.

La neo diplomata, Paola Iscaro (nella foto), sposata con due figli – una delle quali l’ha resa nonna – ha infatti 56 anni. Di professione è floriterapeuta, cioè un’esperta nell’uso delle essenze floreali, dai fiori di Bach ai fiori australiani, per aiutare le persone a ritrovare l’equilibrio interiore e gestire le proprie emozioni. La passione per questo lavoro l’ha portata a lasciare quello precedente di istruttrice (da Pescia ad Altopascio fino a Massarosa) per dedicarsi a consulenze, massaggi e trattamenti. Poi l’iscrizione al "Marconi", dove nel 2023-2024 ha seguito quattro anni in uno, fino all’ultimo anno nel 2024-2025. Una soddisfazione enorme per Paola, per le colleghe che l’hanno festeggiata con una corona e un mazzo di fiori, fino ai complimenti della commissione d’esame e soprattutto di amici e familiari.

d.m.