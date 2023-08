Si avvicinano le “Stelle“ Ecco tutti i protagonisti

Sapori, prelibatezze e chef e pasticceri di caratura internazionale trasformeranno ancora una volta il centro storico in un polo d’attrazione per gli amanti dell’alta cucina. Manca poco al festival “Le Stelle di Pietrasanta”, in agenda il 23-24 settembre in piazza Duomo su iniziativa del Comune. Il programma è stato svelato in questi giorni e prevede un ricco menù di appuntamenti. La partenza sarà affidata a una sfida tra i tordelli versiliesi (della trattoria “Da Demè” di Vallecchia) e quelli emiliani. Non mancheranno i focus sui prodotti tipici: dal Parmigiano reggiano alle farine macinate a pietra del Molino Angeli di Pietrasanta, dai salumi della norcineria Lanè di Capezzano Monte fino alla produzione eco sostenibile del “Paradis Agricole“ di Pietrasanta. Fino all’aperitivo sotto le stelle al Sant’Agostino (col ricavato devoluto in beneficenza) con gli operatori della Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia e la food blogger iraniana Saghar Setareh. Info su www.lestelledipietrasanta.it