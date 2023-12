Sì all’odg di Bergamini. Roma aiuta la Versiliana

Nel 2024 il Festival della Versiliana festeggerà 45 anni e tra i “regali“ in arrivo ci sarà anche un sostegno economico da parte del governo. Merito dell’ordine del giorno presentato dall’onorevole Deborah Bergamini, vice capogruppo alla Camera di Forza Italia, e approvato venerdì in Parlamento con l’obiettivo di inserire il contributo alla Versiliana in seno alla legge di bilancio 2024. "È una notizia che riceviamo con grande gioia – dice il presidente della Fondazione Alfredo Benedetti – e per la quale ringrazio vivamente l’onorevole Bergamini, che si è interessata e si è spesa, raccogliendo il consenso della Camera, affinché il governo si impegnasse a valutare l’opportunità di individuare nella legge di bilancio 2024 strumenti, per noi quanto mai necessari, per sostenere l’attività culturale della Fondazione. L’approvazione di questo ordine del giorno – conclude – è un passo importantissimo che rimarca l’importanza della Fondazione Versiliana come centro di diffusione culturale a livello nazionale".