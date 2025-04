Show per bimbi, concerti e mostre. Tutta l’offerta per il lungo ponte

Il Pontile si illumina con il Tricolore per accogliere Pasqua e i ponti di primavera. Accanto al ricco calendario di eventi gratuiti in piazza – spettacoli, animazioni e laboratori per i più piccoli – Forte dei Marmi offre anche l’opportunità di passeggiare tra arte e cultura, dal Fortino a Villa Bertelli. Dal 19 aprile, il Fortino ospita la mostra fotografica “Fluire l’infinito” di Veronica Gaido, a cura di Beatrice Audrito: un percorso visivo tra acqua, corpi e trasformazione, con oltre venticinque opere che raccontano trent’anni di ricerca artistica. In questo stesso periodo, è possibile visitare anche Villa Bertelli, che accoglie il pubblico con il Museo permanente del Quarto Platano e con la mostra temporanea dedicata a Nora dei Nobili, raffinata interprete del Novecento. Infine, dal 22 al 28 aprile, il Pontile si illuminerà con il Tricolore, simbolo di accoglienza e bellezza, per accompagnare con eleganza le giornate di primavera. "Anche quest’anno abbiamo voluto offrire un programma di qualità e completamente gratuito – sottolinea l’assessore alla cultura e al turismo Graziella Polacci –. Un’occasione per vivere Forte dei Marmi in modo spensierato e gioioso, con spettacoli pensati per i più piccoli ma capaci di coinvolgere l’intera famiglia. Per la domenica di Pasqua, oltre all’animazione pomeridiana alle 16 per bambini in piazza Garibaldi, abbiamo voluto regalare un evento speciale: un grande concerto alle 21 nella chiesa di San Francesco con l’esecuzione del Requiem di Mozart, organizzato da Villa Bertelli, che siamo certi sarà un momento emozionante e partecipato da tutta la comunità e i turisti ospiti".

Venerdì 25 aprile alle 16 in centro ci sarà "Parata Silvana", animazione itinerante con uomini albero e musica. Postazione truccabimbi. Domenica 27 aprile sempre alle 16 in piazza Garibaldi "I Burattini di Jonathan" con baby dance e truccabimbi; giovedì 1 maggio dalle 15 sempre in piazza Garibaldi "Gioca la mente", venti giochi di abilità e logica per tutta la famiglia mentre alle 16 e alle 17:30 "Tante Storie di Alessandro Gigli", spettacolo di contastorie, burattini e organetto di barberia. Infine domenica 4 maggio alle 16 in piazza Garibaldi "Yggdrasil – L’albero della vita" spettacolo di bolle con La Princi, tra favole, canzoni e danze.

Francesca Navari