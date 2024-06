Show in arabo. Debutto a Riyad di due versiliesi

Serena Farnocchia e Alessandra Meozzi, cantanti liriche versiliesi, protagoniste della prima grande opera in lingua araba in Arabia Saudita “Zarqa Al Yamama” sul palcoscemico sul palcoscenico del Centro Culturale King Fahad. Nel cast internazionale due cantanti liriche versiliesi Serena Farnocchia di Camaiore e Alessandra Meozzi di Torre del Lago Puccini (nella foto) entrambe nel ruolo di Hazila, soprano. Hanno ricoperto lo stesso ruolo e per farlo si sono preparate un anno per imparare l’arabo e memorizzarlo attraverso lezioni online con un coach madrelingua. Poi la trasferta: 33 giorni in Arabia, a Riyad, per la produzione e la messa in scena dei 10 spettacoli In questo momento Farnocchia e Meozzi aspettano le date del tour internazionale. Direttore artistico del progetto Ivan Vukcevic, regia di Daniele Finzi Pasca. Racconta Serena Farnocchia: “Conosco da tempo Ivan Vukcevic che è stato in vacanza a Viareggio. Mi ha proposto di partecipare e ho accettato. Mi ha chiesto se conoscevo una collega per il secondo cast e ho pensato a Alessandra Meozzi per stima dal punto di vista professionale e umano”. Farnocchia e Meozzi si conoscono da molti anni e hanno condiviso il palcoscenico del Festival Puccini, in La Bohème e in Turandot.

Dice Alessandra Meozzi: “Ho accettato con gioia di far parte del progetto e ho iniziato a studiare. La difficoltà più grande è stata lo studio della lingua. Il progetto è interessante – prosegue la Meozzi – perché ha per protagonista una donna e il cast è prevalentemente femminile”. Del cast internazionale, fanno parte circa venti italiani su un totale di duecento persone.