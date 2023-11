Shakespeare. Il ricco Festival entra nel vivo

Entra nel vivo la 19esima edizione dello “Shakespeare Festival“ diretto dalla proferoressa Antonella Padolecchia, di origine inglese ma versiliese (da anni) d’adozione . Si chiude il sipario sul bellissimo workshop con la docente del “Globe Theatre“ di Londra Susan Vidler e si apre sul primo dei tre spettacoli in programma stasera alle 21,15 al Teatro dell’Olivo di Camaiore.

Sul palco si esibiranno i ragazzi e le ragazze della Next Artist Versilia con “Two gentlemen of Verona” pronti a farci scatenare con gli anni ’70. "L’opera shakesperiana è stata infatti rivista – spiegano gli autori – in chiave disco, a far da padroni saranno dunque abiti sgargianti e paillette con i mitici pantaloni a zampa d’elefante e parrucche afro". A dirigere i lavori come sempre la Padolecchia, le coreografie sono affidate invece a Rossella Ricci mentre i costumi a Alessandra Giacomelli. Lo spettacolo andrà in replica sabato sempre alle 21.15.

Il Festival andrà avanti dpmani con “A Midsummer Night’s Dream“ a cura del gruppo Next Artists Kids (la mattina spettacolo dedicato esclusivamente alle scuole e replica serale ore 21,15 aperta a tutti), venerdì com “Romeo&Juliet“ a cura del gruppo Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio con musica suonata dal vivo (la mattina spettacolo dedicato interamente alle scuole e replica serale ore 21,15 aperta a tutti). Il pubblico è invitato a partecipare con vestiti a tema anni ‘70. Si chiude domenica, sempre alle 21,15, con alcuni dei più importanti e conosciuti personaggi femminili Shakespeariani a partire dalla moglie del poeta inglese, Anne Hathaway, che ha ispirato la genesi di tutte le donne dei lavori del Bardo. Info e prenotazioni 329 6255133, email [email protected].